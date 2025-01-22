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        Haberler Dünya İsrail basını: İran'la çatışmaya hazırlanmalıyız | Dış Haberler

        İsrail basını: İran'la çatışmaya hazır olmalıyız

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "İran Trump'ın esas meselesi olacak" derken İsrail basını, İran ile çatışmaya hazır olunması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:21
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        İsrail basını: İran'la çatışmaya hazır olmalıyız
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte İran'a karşı izleyeceği politika da gündemde daha fazla yer kaplıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos Ekonomik Forumu'nda katıldığı panelde "Trump'ın ana meselesi İran olacak" diyerek Trump'ın İran'ı özellikle ele alacağını belirtti.

        İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi ise İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jacob Nagel tarafından kaleme alınan bir makeleyi yayımladı. Yayımlanan makalenin başlığı "İsrail, İran ile çatışmaya hazır olmak zorunda" olarak belirlendi.

        Makaleye göre İran'ın sahip olduğu uranyum oranı %60'ları aştığından ve geri dönüşün diyalog yoluyla sağlanmasının zor olduğundan ötürü, İsrail İran ile çatışmaya hazırlanmak zorunda.

        ABD'nin yardımını da öngören makeleye göre, İran kendi isteğiyle nükleer tesislerini imha etmek zorunda ancak İran yönetiminin böylesi bir hamleyi kendi isteğiyle yapmayacağı hesaba katıldığında, İsrail'in İran ile yüzleşmekten başka bir seçeneği kalmayacak. Daha önce İran ile yürütülen nükleer müzakerelerini tekrar etmenin anlamsız olacağına dikkat çekilen makalede, çatışma yaşanmadan sağlanacak bir barış ihtimali zayıf görülüyor.

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