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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi

        Lübnan resmi haber ajansı, İsrail ordusunun Lübnan'ın Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 şiddetli hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:55
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        İsrail'den Beyrut'un güneyine şiddetli saldırı
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        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi.

        Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

        Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

        Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından 2 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

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        #lübnan
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