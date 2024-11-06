İsrail, Beyrut'un güneyine en az 4 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk, Burc el-Baracine ve Leyleki mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin, birinin de el-Raye Stadyumu'nun yakınına düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Dahiye'deki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından düzenlendi.

Sözcü, 3'ü Hureyk ve Leyleki mahallerinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret ederek tahliye uyarısı yapmıştı.