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İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar yapılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde toplandı

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  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    İsrail polisi, gösterilerin odak noktası Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yolları gün içinde trafiğe kapattı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    Tel Aviv kent merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesinde toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. Kurulan sahnelerde eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler söz aldı. İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    Tel Aviv'deki gösteriler sırasında İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgalini protesto eden bir grup da Filistin bayrakları ve "Başka bir ulusu işgal eden bir ulus asla özgür olamaz." yazılı pankart taşıdı.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    Bir grup gösterici Tel Aviv'deki ana yolu bir kaç kere farklı noktalardan kapatmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı. Polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    Aynı şekilde, Kudüs ve diğer kentlerde de eş zamanlı protestolar yapıldı.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.
  • İsrail'de hükümet protestoları sürüyor

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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