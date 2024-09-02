İsrail'de, "hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle" organize edilen genel grev başladı

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.

İsrail'de sabah saatlerinden itibaren işçi sendikasının ilan ettiği genel grev kapsamında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion Havalimanında gidiş seferlerinin sabah 08.00-10.00 arası aksadığı, geliş seferlerinin ise çalıştığı bildirildi.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanının bugün açık olduğunu ve 60 bin kişinin yolculuk yapmasının planlandığını belirterek, tüm hava yollarının yerel saatle 08.00-10.00 arası seferlerini yeniden planladığını söyledi.

REKLAM Havalimanında gidiş seferleri için sabahın erken saatlerinde kontuarlarda kuyruklar oluştu. Havalimanının sefer ekranında bazı uçuşların rötar yaptığı ancak daha sonra seferlerin zamanında kalkmasının planlandığı görüldü. 500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto Haberi Görüntüle Batı Kudüs'teki Mamilla isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepek indirdi. Tel Aviv'in merkezindeki Azrieli isimli AVM'deki dükkan ve işletmelerin yarısından fazlasının greve katılarak kepenk indirdiği ancak kalanlarının bugün çalıştığı belirtildi. Bazı toplu taşıma otobüs şirketleri ve raylı seferlerin öğlen 12.00'ye kadar çalışmayacağı, bazı şehirlerde de tren ve tramvayların düşük kapasite çalıştığı aktarıldı.

İsrail Havalimanları İdaresi, İsrail Liman İşletmeleri, Hayfa, Usdud (Aşdod), Hadera Limanları, İsrail Elektrik Şirketi ve İsrail Posta Hizmetleri gibi kamu şirketlerinin bugün greve katıldığı kaydedildi. Bazı üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra bazı ulusal bankaların da bugün greve gittiği, Göç İdaresi, Vergi İdaresi, Parklar, Bahçeler İdaresi gibi kurumların da bugün işe gitmeyeceği ifade edildi. REKLAM Hastanelerin hafta sonu düzeninde çalışacağı, anaokulu ve kreşlerin kapanacağı, okullarınsa yarım gün eğitim yapacağı aktarıldı.

İsrail'de sigorta, alışveriş merkezi işletmecileri, tekstil, telekomünikasyon gibi birçok sektörden özel şirketlerin de bugün greve katıldığı ve hükümeti "siyasi ve ekonomik tablo" nedeniyle eleştirdiği bildirildi. İsrail genelinde bazı AVM'lerin bugün kapalı olduğu görüldü. Öte yandan, grevle eş zamanlı İsrail genelinde onlarca noktada binlerce kişinin hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteriler yaptığı bildirildi. Hükümetten mahkemeye başvuru

Bu arada, İsrail'de hükümet, grevin, işçi işveren anlaşmazlığı nedeniyle değil "siyasi amaçla" yapıldığı iddiasıyla durdurulması için Ulusal İşçi Mahkemesine başvurdu. Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in talebiyle yapılan başvuruda "grevin devletin işleyişini aksattığı, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlikte ülkenin içinden geçtiği olağanüstü halde aksamaya yol açtığı" savunuldu. REKLAM Mahkemenin bugün öğlen saatlerinde toplanarak devletin sunduğu "grevin durdurulması" talebini görüşeceği belirtildi. Hükümetin yaptığı başvuru üzerine Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, Ulusal İşçi Mahkemesi'ne grevin bugün yerel saatle 18.00'de sona ereceğini bildirdi.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu. Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti. İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.