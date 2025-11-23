İsrail'de protestocular "7 Ekim için soruşturma komisyonu" talebiyle toplandı

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Tel Aviv'de Habima Meydanı'nda Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenleyen İsrailliler, bu kez 7 Ekim'in araştırılması talebiyle bir araya geldi.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili başarısızlıklarının ortaya çıkması için soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunuldu.

İsrailli siyasetçiler Yair Lapid, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, Yair Golan ve Naftali Bennett'in de katıldığı gösteride, İsrail hükümetini "gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek" ile suçlayan göstericiler, hükümetin geçtiğimiz günlerde kuracağını açıkladığı komitenin taraflı davranacağı eleştirisinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, hükümete sorumluluk alma çağrısında bulunulan gösteride konuşan, 7 Ekim 2023'te ölen İsraillilerden birinin babası Rafi Ben Shitrit, İsrail devletinin 7 Ekim 2023'te "bir hata ya da münferit bir olay değil, kapsamlı bir başarısızlık" sergilediğini söyledi.

Shitrit, İsrail hükümetinin kurmak istediği komitenin siyasi olduğunu, kendilerinin bunu kabul etmediğini ve resmi bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini belirtti.