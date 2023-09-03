İsrail'de protestolar 35. haftasında: Binlerce kişi yine sokaklarda!

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Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 35. haftasında başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yine meydanlardaydı.