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        Haberler Dünya İsrail'de protestolar 35. haftasında: Binlerce kişi yine sokaklarda!

        İsrail'de protestolar 35. haftasında: Binlerce kişi yine sokaklarda!

        İsrail'de yaklaşık 8 aydır süren protestolar, 35. haftasında da devam etti. Sokaklar çıkan on binlerce kişi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı gösteri düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:29
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        İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı reformuna karşı protestolar 35. haftada da sürdü.

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        Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 35. haftasında başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yine meydanlardaydı.

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        İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, on binlerce İsrailli Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplandı. Polis ise gösterilerin başlamasının ardından Tel Aviv'deki bazı ana caddeleri trafiğe kapattı.

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        Hayfa ve Hadera şehirleri ile Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un evinin önünde toplanan binlerce kişi de yargı düzenlemelerini protesto etti.

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        TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

        Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen, 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

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        Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı reformunda Meclis'ten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

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        İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

        Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #protesto
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