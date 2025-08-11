İsrail'den Ali Hamaney'e suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, haziran ayında 12 gün süren saldırılar sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelttiği suikast tehdidini yineledi.

Bakan Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce suikast teşebbüsünde bulunduklarını söylediği Hamaney'i tekrar suikastla tehdit etti.

Katz, "Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Katz'ın paylaşımı, İsrail ordusunun öldürdüğü İranlı nükleer bilim insanlarını gösteren infografiğin İsrailli yetkilileri suikast hedefleri olarak işaretleyen versiyonunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından geldi.

İsrail Savunma Bakanı, İran'a saldırıları sırasında Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemedikleri için başarılı olamadıklarını duyurmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.