İsrail'den Biden açıklaması 0:00 / 0:00

AA

İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuz ayındaki bölge ziyareti sırasında İsrail'in Orta Doğu'yla entegrasyonunu güçlendirmek üzere atılacak bazı adımların duyurulacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu'ya ilk ziyaretini 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'e yapacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; ziyarette ABD'nin bölgede İsrail'in güven ve istikrarına bağlılığının yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme olanaklarının ele alınacağına işaret edilen açıklamada, "Biden'ın ziyareti sırasında İsrail'in Orta Doğu'yla entegrasyonunu güçlendirme ve bölgenin refahını yükseltme yolunda ABD'nin bazı adımları açıklanacak." denildi.

İsrail ile ABD arasındaki müttefikliğe yeni boyutlar kazandıracak güvenlik iş birliğini artırma yönünde bazı mutabakatlara tanıklık edileceği aktarılan açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Biden'ın "Suudi Arabistan'a yapacağı önemli ziyaretin yanı sıra bölgesel barış çemberini genişletme çabalarını" memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu, ABD Başkanı Biden'ın ülkeye ziyareti sırasında İsrail ile Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasında benzeri görülmemiş bir güvenlik iş birliğinin duyurulabileceğini aktardı.

İran'ın bölgeye yönelik tehditlerine karşı Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ile İsrail'in yer alacağı bir güvenlik forumunun organize edilmesi için iletişimlerin olduğuna dikkati çeken İsrail televizyonu, Biden'ın uçakla Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a geçiş yapacağını ifade etti. Konuyla ilgili Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.