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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, gece boyu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti

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  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

     İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

     

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

     İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi.

     

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti.

     

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

     

    "İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    İsrail ordusu, Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından üç kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği vurgulandı.

     

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Açıklamada ayrıca, saldırılarda Kudüs Tugayları'na bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri ayrı ayrı belirtildi.

     
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

    Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı.
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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