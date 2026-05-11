        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Gazze'ye saldırılar

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 20:10 Güncelleme:
        İsrail'den Gazze'ye saldırılar

        Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Salahaddin Caddesi'nde açtığı ateş sonucu Muhammed Hıdır Tavtah hayatını kaybetti.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı Filistinli bir sivil yaşamını yitirdi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki İsrail saldırılarında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesinde İsrail topçu atışları sonucu 6 kişi yaralandı. Aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu yaralılar, Şifa Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Beyt Lahiya'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli de Şifa Hastanesine getirildi.

        İsrail ordusu, Gazze kentinde konuşlandıkları "Sarı Hat"tan ateş açarak Filistinli bir genci yaraladı.

        Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
