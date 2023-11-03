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        Haberler Dünya İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına: İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermeyin - Dünya haberleri

        İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına: İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermeyin

        İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri, seyahat ederken de İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:33
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        İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı
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        İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

        İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

        Açıklamada, "seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması" için çağrı yapılarak, "bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği" vurgulandı.

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        “Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

        "Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" tavsiye edildi.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail'e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

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        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

        Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
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