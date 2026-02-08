İran'ın nükleer programlarını hedef aldı

Bakan Saar ve İsrail'i ziyaret eden Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano, yaptıkları görüşmenin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin saldırı ihtimalinin tartışıldığı İran hakkında konuşan Saar, nükleer silah elde etme girişimi içinde olduğunu ileri sürdüğü İran'ın yalnızca nükleer değil, balistik füze programının da kendileri için tehdit olduğunu savundu.

Tel Aviv yönetiminin, İran'la cuma günü dolaylı müzakereler gerçekleştiren ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığı" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediği iddiası basına yansıyor.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Nisan 2025’te aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma kararını takdirle karşıladıklarını belirten Saar, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna’nın da benzer adımlar attığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

