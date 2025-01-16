İsrail Filistin savaşı bitti mi, ateşkes oldu mu? İsrail Filistin savaşında son durum
İsrail ve Filistin savaşı çok sayıda kayıp, yaralı ve ölüme sebep oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 aylık savaşta 46 bini aşkın insan öldü. İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunlar, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla yeni bir boyut kazanmıştı. 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Peki İsrail Filistin savaşı bitti mi, ateşkes oldu mu?
İsrail Filistin savaşı son dakika haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde 15 aydır devam eden savaş 19 Ocak'tan itibaren durdurulmak üzere önemli bir anlaşmaya varıldığı açıklandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı." ifadesine yer verildi. Peki İsrail Filistin savaşı bitti mi, ateşkes oldu mu? İsrail Gazze’den çekildi mi, son durum nedir?
İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI BİTTİ Mİ?
İsrail-Hamas hattındaki çatışmalar, tarafların ABD ve Katar arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkesle sonuçlandı.
İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, dün akşam tarafların Katar ve ABD arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkese ulaştı, taraflar Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 aylık savaşta 46 bini aşkın insan öldü.
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Tani, anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması şartıyla Pazar günü yürürlüğe gireceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın "Gazze'deki çatışmaları durduracağını, Filistinli sivillere çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracağını ve rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getireceğini" söyledi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, anlaşmanın son detayları üzerinde hala çalışıldığını dile getirirken, Biden'a anlaşmayı "teşvik ettiği" için teşekkür etti. Hamas lideri Halil el-Hayya, bunun Filistinlilerin "direnci" olmasının bir sonucu olduğunu söyledi.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak günü göreve başlayacak olan Donald Trump, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı. Trump, göreve başlamadan bölgede ateşkes sağlanması gerektiğini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya söylemişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
GAYRİRESMÎ ANLAŞMA METNİ ORTAYA ÇIKTI
İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. İsrail Rehineleri ile Filistinli Mahkumların Takası ve Kalıcı Sükûnete Dönüş Anlaşmasının Uygulama Usul ve Mekanizmaları gayriresmi metni belli oldu.
İsrailli rehinelerin ve Filistinli mahkumların takasına ve iki taraf arasında kalıcı bir ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete geri dönülmesine yönelik anlaşmanın uygulanmasına dair pratik prosedürler ve mekanizmalar
1. İkinci aşama hazırlıkları:
Taraflar ve arabulucuların hedefi, rehine ve tutukluların değişimine ilişkin 27 Mayıs 2024 Anlaşması’nın uygulanması ve taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete dönülmesi için nihai uzlaşıya varmaktır. Birinci aşamadaki tüm prosedürler, 2. aşamanın uygulanma koşullarına ilişkin müzakereler devam ettiği sürece 2. aşamada da devam edecektir ve bu anlaşmanın garantörleri, bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin devam etmesini sağlamak için çalışacaktır.
2. İsrail güçlerinin geri çekilmesi:
İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır.
3. Mahkum Değişimi:
a. 33 kişilik listedeki 9 hasta ve yaralı, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacaktır.
b. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutukladığı ancak 7 Ekim 2023 olaylarına karışmamış 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacaktır.
c. 33'lük listedeki yaşlılar (50 yaş üstü erkekler) 1/3 oranında müebbet ve 1/27 oranında da diğer cezalar karşılığında serbest bırakılacaktır.
d. 47 Şalit mahkumunun yanı sıra Ebra Mangesto ve Hişam el-Sayid , 1/30'luk takas oranına göre serbest bırakılacaktır.
e. Bazı Filistinli mahkumlar, her iki taraf arasında mutabık kalınan listelere göre yurtdışında veya Gazze'de serbest bırakılacaktır.
4. Philadelphi koridoru:
a. İsrail tarafı, ekteki haritalara ve her iki taraf arasındaki anlaşmaya dayanarak 1. aşama sırasında koridor bölgesindeki güçlerini kademeli olarak azaltacaktır.
b. Birinci aşamanın son esir bırakma işleminden sonra, 42. günde, İsrail ordusu geri çekilmeye başlayacak ve geri çekilmeyi en geç 50. günde tamamlayacaktır.
5. Refah Sınır Kapısı:
a. Refah sınır kapısı, tüm kadınların (sivil ve asker) serbest bırakılmasının ardından sivillerin ve yaralıların nakli için hazır olacaktır. İsrail, anlaşma imzalanır imzalanmaz geçişin hazır hale getirilmesi için çalışacaktır.
b. İsrail ordusu ekteki haritalara göre Refah Sınır Kapısı çevresinde yeniden konuşlanacaktır.
c. Her gün 50 yaralı askerin 3 kişi eşliğinde geçişine izin verilecektir. Her bir geçiş için İsrail ve Mısır'ın onayı gerekecektir.
d. Geçiş, Mısır ile yapılan Ağustos 2024 görüşmelerine göre işletilecektir.
6. Hasta ve yaralı sivillerin çıkışı:
a. Tüm hasta ve yaralı Filistinli sivillerin 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 12. maddesi uyarınca Refah sınır kapısından geçişine izin verilecektir.
7. Ülke içinde yerinden edilmiş silahsız kişilerin geri dönüşü (Netzarim Koridoru):
a. Geri dönüş 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 3-a ve 3-b bölümleri temelinde kabul edilmiştir.
b. 7. gün, ülke içinde yerinden edilmiş sivillerin silah taşımadan ve kontrol edilmeden Raşid Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verilecektir. 22. günde, Selahaddin caddesinden kuzeye dönmelerine de denetim olmaksızın izin verilecektir.
c. 7. günde, arabulucular tarafından İsrail tarafıyla eşgüdüm içinde belirlenecek özel bir şirket tarafından, üzerinde mutabık kalınacak bir mekanizma temelinde yapılacak araç aramasının ardından, araçların ve yaya olmayan trafiğin Netzarim koridorunun kuzeyine dönmesine izin verilecektir.
8. İnsani yardım protokolü:
a. Anlaşma kapsamındaki insani yardım işlemleri, arabulucuların gözetiminde üzerinde mutabık kalınan insani yardım protokolüne tabi olarak yapılacaktır.