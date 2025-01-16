Antalya-Adıyaman seferini yapan bir otobüs firmasının ikinci şoförü Hasan Kalkan, seyahat sırasında yolculara ikram edilmek üzere kentin tescilli etsiz çiğ köftesini yoğurdu.

AA'da yer alan habere göre Kalkan, daha sonra çiğ köfteyi yolculara kendi elleriyle ikram etti. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler, kısa sürede birçok kişinin beğenisini topladı.

"YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI"

Yolcuların çiğ köfteye ilgi gösterdiğini belirten Tamer, "Bizim bir kaptanımız ilk olarak bu uygulamayı yaptı. Yolcular bu ikramdan çok memnun kaldı. Biz de firma olarak bu uygulamayı destekledik. 81 ile giden bütün seferlerimizde çiğ köfte ikramı yapmaktayız. Bizim için yolcuların memnuniyeti çok önemli" ifadelerini kullandı.