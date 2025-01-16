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        Haberler Gündem Adıyaman haberler: Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!

        Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!

        Adıyaman'da, bir otobüs firması, seyahat sırasında yolculara kek, bisküvi ve meyve suyu yerine etsiz çiğ köfte yoğurup ikram etti. İkinci kaptan Hasan Kalkan bu uygulamanın devam edeceğini vurgulayarak, "Çiğ köfteyi otobüsün içinde, yolcuların gözünün önünde yoğuruyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:44
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        Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!
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        Antalya-Adıyaman seferini yapan bir otobüs firmasının ikinci şoförü Hasan Kalkan, seyahat sırasında yolculara ikram edilmek üzere kentin tescilli etsiz çiğ köftesini yoğurdu.

        LAVAŞA SARIP YOLCULARA İKRAM ETTİ

        AA'da yer alan habere göre Kalkan, daha sonra çiğ köfteyi yolculara kendi elleriyle ikram etti. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler, kısa sürede birçok kişinin beğenisini topladı.

        TÜM SEFERLERİNDE ÇEĞ KÖFTE SERVİSİ

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        Firma müdürü Emrah Tamer, gazetecilere, farklılık olması amacıyla tüm seferlerinde etsiz çiğ köfte ikram ettiklerini anlattı.

        "YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI"

        Yolcuların çiğ köfteye ilgi gösterdiğini belirten Tamer, "Bizim bir kaptanımız ilk olarak bu uygulamayı yaptı. Yolcular bu ikramdan çok memnun kaldı. Biz de firma olarak bu uygulamayı destekledik. 81 ile giden bütün seferlerimizde çiğ köfte ikramı yapmaktayız. Bizim için yolcuların memnuniyeti çok önemli" ifadelerini kullandı.

        "YOLCULARIN ÖNÜNDE YOĞURUYORUM"

        Hasan Kalkan ise bu uygulamanın devam edeceğini vurgulayarak, "Çiğ köfteyi otobüsün içinde, yolcuların gözünün önünde yoğuruyorum" dedi.

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