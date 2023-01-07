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İsrail gazetesi: İsrail, Filistinlilere karşı silahlı İHA’lar kullandı

İsrail ordusunun son iki yılda Filistinlilere karşı gaz ve el bombaları taşıyan ve bazılarına da patlayıcılar yerleştirilmiş insansız hava araçları kullandığı belirtildi

İsrail gazetesi: İsrail, Filistinlilere karşı silahlı İHA’lar kullandı
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AA

İsrail’de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesine göre, adını vermeyen üst düzey bir İsrailli subay, ordunun bu insansız hava araçlarını, belirli hedeflere yönelik, bir kısmı el bombası, gaz bombası ve roket atacak ve makineli tüfekle ateş edecek şekilde tasarladığını söyledi.

İHA’ların çok sayıda el bombası atabildiğini belirten subay, silahlı insansız hava araçlarının evlerin içindeki odalarda olsalar dahi İsrail tarafından arananları ya da Filistinli silahlı grupları hedef alabildiğini kaydetti,

Haberde, söz konusu silahlı insansız hava araçlarının İsrail Kara Kuvvetleri tarafından kullanıldığı ve İsrail ordusunun Filistinlilere karşı zorlu ve gizli görevler yerine getirdiği vurgulandı.

Eylül 2022'de İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Batı Şeria'da suikast düzenlemek için silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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