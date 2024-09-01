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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı

        İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de rehin alınan, 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu kişilerin 7 Ekim 2023'te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edildi. ABD Başkanı Biden da cansız bedeni bulunan kişilerden birinin Amerikan vatandaşı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:04
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        İsrail, Gazze'de 6 esirin cansız bedenine ulaştı
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        İsrail, Gazze'de bulunan cesetlerin esirlere ait olduğunu ve kimliklerini açıkladı.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin 6 ceset bulduğu ifade edildi.

        Bulunan kişilerin isimlerine yer verilen açıklamada, cesetlerin Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, söz konusu kişilerin 7 Ekim 2023'te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

        BIDEN: BİRİ AMERİKAN VATANDAŞI

        ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başsağlığı mesajında Gazze’de bulunan rehinelerden Hersh Goldberg-Polin’in ABD vatandaşı olduğunu belirterek, “Yıkıldım ve öfkelendim. Hersh, 7 Ekim'de İsrail'de barış için düzenlenen bir müzik festivaline katıldığı sırada vahşice saldırıya uğrayan masumlar arasındaydı” dedi.

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        ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “İsrail güçleri Refah kentinin altındaki bir tünelde Hamas tarafından tutulan altı rehinenin cesedini buldu. Hamas'ın bu acımasız teröristleri tarafından öldürülen rehinelerden birinin Hersh Goldberg-Polin adında bir Amerikan vatandaşı olduğunu teyit ettik. Yıkılmış durumdayım ve öfkeliyim. Hersh, 7 Ekim'de İsrail'de barış için düzenlenen bir müzik festivaline katılırken vahşice saldırıya uğrayan masumlar arasındaydı. Hamas'ın vahşi katliamı sırasında arkadaşlarına ve yabancılara yardım ederken kolunu kaybetti. Henüz 23 yaşındaydı. Dünyayı gezmeyi planlıyordu. Anne ve babası Jon ve Rachel'ı tanıdım. Akla hayale gelmeyecek şeylere katlanırken bile cesur, bilge ve kararlı davrandılar. Oğullarının ve vicdansız koşullarda tutulan tüm rehinelerin amansız ve bastırılamaz savunucuları oldular. Onlara hayranım ve onlarla birlikte kelimelerin ifade edemeyeceği kadar derin bir keder yaşıyorum. Bu gece tüm Amerikalıların, tıpkı Jill ve benim gibi, onlara dua edeceğini biliyorum. Sevgili Hersh'ü onlara güvenli bir şekilde ulaştırmak için yorulmak bilmeden çalıştım ve onun ölüm haberiyle kalbim kırıldı. Bu trajik olduğu kadar kınanacak bir durum. Hiç şüpheniz olmasın, Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek. Ve biz de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

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        İSRAİL ORDUSU DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA BİLGİ VERMEMİŞTİ

        İsrail ordusu daha önceki açıklamasında, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin çok sayıda ceset bulduğunu duyurmuş ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine ilişkin bilgi verilmemişti.

        İsrail'de muhalefet ve Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor.

        Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri başta olmak üzere çok sayıda gösterici, cesetlerin kimliklerinin açıklanması üzerine İsrail'in Rehovot kentinde bazı yolları kapattı.

        Göstericiler, hemen esir takası anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

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        #gazze
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