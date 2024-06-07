İsrail, Gazze'de bir evi vurdu: 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki El-Ehl-i Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki Eş-Şema Camisi çevresinde bulunan Filistinli "Ebu Def" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 ölü ve çok sayıda yaralı El-Ehl-i Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail bombardımanı bölgede şiddetli patlamaya neden oldu. Vurulan ev tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar oluştu.