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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de bir evi vurdu: 10 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de bir evi vurdu: 10 Filistinli öldü

        İsrail, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan Filistinli "Ebu Def" ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 ölü ve çok sayıda yaralı El-Ehl-i Baptist Hastanesi'ne getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:52
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        İsrail yine bir eve saldırdı
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        İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

        Gazze kentindeki El-Ehl-i Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki Eş-Şema Camisi çevresinde bulunan Filistinli "Ebu Def" ailesinin evini hedef aldı.

        Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 ölü ve çok sayıda yaralı El-Ehl-i Baptist Hastanesi'ne getirildi.

        Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail bombardımanı bölgede şiddetli patlamaya neden oldu. Vurulan ev tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar oluştu.

        Saldırı sonrası bölgeye gelen sağlık ve sivil savunma ekipleri vurulan evin ve çevredeki binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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