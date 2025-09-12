Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsrail GKRY'ye hava savunma sistemi teslim etti" | Dış Haberler

        "İsrail GKRY'ye hava savunma sistemi teslim etti"

        Rum basını, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hava savunma sistemi teslim ettiğini yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 20:05 Güncelleme: 12.09.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail GKRY'ye hava savunma sistemi teslim etti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rum basını, İsrail tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemi teslimatı yapıldığını ileri sürdü.

        GKRY'nin Omega televizyonu ve Cyprus News internet sitesinde yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi, Limasol Limanı üzerinden Ada'ya ulaştı.

        Rum basını, sosyal medyada yayınlanan bir videoya da haberlerinde yer vererek, İsrail'den alınan Barak MX'lerin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini öne sürdü.

        Videoda, uzun ve geniş bazı askeri araçların, Limasol Limanı'ndan güvenlik önlemleri altında ayrıldığı görülüyor.

        Rum yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        Rum basını, geçen yıl yetkililere dayandırdığı bir haberde, 2025'in ortalarına doğru İsrail yapımı Barak MX sisteminin teslimatının yapılacağını ve bunun GKRY'nin hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştireceğini yazmıştı.

        GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de değişen jeostratejik dengeler nedeniyle hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ve Mari'deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne hava savunma sistemi yerleştireceklerini ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"