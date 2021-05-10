İsrail'den Gazze sınırındaki protestoculara müdahale 0:00 / 0:00

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Gazze'nin doğusundaki İsrail sınırı üzerindeki tel örgülere yakın bölgede çok sayıda Filistinli genç bir araya gelerek İsrail'in Kudüs genelinde ve özellikle Mescid-i Aksa'daki ihlallerini protesto etmek için iki gündür gösteriler düzenliyor.

İsrail güçlerinin bölgede protestoculara müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi meydanda tedavi edildi.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı.

Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.