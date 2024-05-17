İsrail, Güney Afrika'nın suçlamasıyla 'soykırım' ile alay ettiğini öne sürdü

İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e 'soykırım' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan davada İsrailli yetkililer savunmasını yaptı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze saldırılarının askeri gerekliliğini savundu.

İsrail Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam, Güney Afrika'nın İsrail'i Soykırım Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamasını, 'gerçeklerden ve koşullardan tamamen kopuk' olarak nitelendirdi.

Noam, "Dava 'soykırım' suçlamasıyla alay ediyor" derken, II. Dünya Savaşı'nda Avrupalı Yahudilere yönelik Holokost'un ardından kabul edilen ve soykırımı yasaklayan uluslararası anlaşmaya atıfta bulunarak bunu 'en kutsal sözleşmenin müstehcen bir istismarı' olarak nitelendirdi.