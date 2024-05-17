İsrail, Güney Afrika'nın suçlamasıyla 'soykırım' ile alay ettiğini öne sürdü
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı savunmada davacı Güney Afrika'nın 'soykırım' kavramıyla 'alay ettiğini' öne sürdü.
İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e 'soykırım' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan davada İsrailli yetkililer savunmasını yaptı.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze saldırılarının askeri gerekliliğini savundu.
İsrail Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam, Güney Afrika'nın İsrail'i Soykırım Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamasını, 'gerçeklerden ve koşullardan tamamen kopuk' olarak nitelendirdi.
Noam, "Dava 'soykırım' suçlamasıyla alay ediyor" derken, II. Dünya Savaşı'nda Avrupalı Yahudilere yönelik Holokost'un ardından kabul edilen ve soykırımı yasaklayan uluslararası anlaşmaya atıfta bulunarak bunu 'en kutsal sözleşmenin müstehcen bir istismarı' olarak nitelendirdi.
İsrail savunmasını gerçekleştirirken İsrail'e "Yalancı!" diye seslenen bir grup protestocu, davaya ara verilmesine sebep oldu.
Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığını savunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin davaya müdahil olacağını açıklamıştı.