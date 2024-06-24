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        Haberler Dünya İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi: 7 Filistinli öldü, 22 kişi yaralandı | Dış Haberler

        İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi: 7 Filistinli öldü, 22 kişi yaralandı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ninin Han Yunus kentini havadan vurdu. Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda aşamını yitiren 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:37
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        İsrail, Han Yunus'u havadan vurdu
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        İsrail’in Gazze Şeridi’ninin Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki bir grup Filistin vatandaşını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

        Saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun ve şiddetli saldırılar sonucu 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti, 86 bin 98 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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