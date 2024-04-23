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        Haberler Dünya İsrail: İki hava tehdidi önlendi

        İsrail: İki hava tehdidi önlendi

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ve İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:17
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        İsrail: İki hava tehdidi önlendi
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        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri ülkenin kuzeyinde açık denizdeki iki hava hedefini etkisiz hale getirdi.

        Şarapnel parçası düşme riskine karşı bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı ve olayın sona erdiği belirtildi.

        Sosyal medyada, kuzeydeki Nahariye kenti sahili açıklarında havada bir patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

        SALDIRIYI HİZBULLAH ÜSTLENDİ

        Lübnandaki Hizbullahtan yapılan açıklamada, kuzeydeki Akka kenti açıklarında İsrail ordusuna ait iki noktanın kamikaze insansız hava aracı ile hedef alındığı belirtildi.

        Saldırının, Gazze ile dayanışma ve İsrail ordusunun saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

        İsrail ordusunun, son 24 saatte Lübnana düzenlediği saldırılarda biri üst düzey 2 Hizbullah mensubu ölmüştü.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 285e yükselmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Hizbullah
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