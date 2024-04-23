İsrail: İki hava tehdidi önlendi

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri ülkenin kuzeyinde açık denizdeki iki hava hedefini etkisiz hale getirdi.

Şarapnel parçası düşme riskine karşı bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı ve olayın sona erdiği belirtildi.

Sosyal medyada, kuzeydeki Nahariye kenti sahili açıklarında havada bir patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

SALDIRIYI HİZBULLAH ÜSTLENDİ

Lübnandaki Hizbullahtan yapılan açıklamada, kuzeydeki Akka kenti açıklarında İsrail ordusuna ait iki noktanın kamikaze insansız hava aracı ile hedef alındığı belirtildi.