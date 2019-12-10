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İsrail ile Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz krizi

İsrail, Doğu Akdeniz’deki Yishai gaz sahası sınırı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırıyla çakıştığı gerekçesiyle bölgedeki saha geliştirme faaliyetlerine itiraz etti

israil güney kıbrıs gerilimi
AA

İsrail'deki ekonomi gazetesi "Globes"un internet sayfasında yer alan habere göre, İsrail Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adiri, geçen ay Afrodit gaz sahasında faaliyette bulunan Shell, Noble Enerji, Delek şirketlerine birer mektup gönderdi.

Mektupta, sözde münhasır ekonomik bölgede yer alan Afrodit ile İsrail'in Yishai gaz sahasının sınırları konusunda Tel Aviv yönetimiyle GKRY arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşturulmadan, söz konusu firmalara bölgedeki faaliyetlerini genişletemeyecekleri iletildi.

AA'nın haberine göre; Yishai gaz sahasındaki lisans anlaşmazlığı çözüme kavuşturulmadan İsrail'in Afrodit sahasındaki genişlemeye karşı olduğu belirtilen mektupta, "İsrail, Afrodit-Yishai doğal gaz rezervlerindeki hakkından feragat etmedi ve bunu yapmaya niyeti yoktur." ifadesine yer verildi.

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