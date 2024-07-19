Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı | Dış Haberler

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı

        İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Yemen Husileri, Tel Aviv'e saldırı düzenlediklerini açıkladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 08:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tel Aviv'e İHA saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Reuters'ın aktardığı habere göre, Yemen'deki Husiler Tel Aviv'e drone saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Yemen'deki Husilerin Ordu Sözcüsü, Tel Aviv'e drone saldırısını düzenlediklerini söyledi. Sözcü, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğu insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

        REKLAM

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

        Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

        İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

        Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"