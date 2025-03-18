İsrail'in Gazze'ye saldırısında rehinelerden 1'i öldü, ikisi yaralandı

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından, savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda İsrail'in elindeki rehinelerden birinin öldüğü, ikisinin ise yaralandığı öğrenildi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden biri, Habertürk'e yaptığı açıklamada, direnişin daha önce birçok kez uyardığını vurgulayarak, rehinelerin ancak müzakere yoluyla serbest bırakılabileceğini belirtti. Yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun asıl amacının rehinelerden kurtulmak olduğunu, çünkü onları siyasi yollarla serbest bırakamadığı sürece ağır siyasi bedeller ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Hamas: Netanyahu Rehineleri Kurtarmak Yerine Onlardan Kurtulmayı Tercih Ediyor

Hamas yetkilisi, hareketin ilk günden itibaren ateşkes anlaşmasına olumlu yaklaştığını ve tüm taahhütlerini yerine getirdiğini ancak İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeyi reddettiğini hatırlattı.

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Ayrıca, Hamas'ın Trump'ın rehine özel temsilcisi Adam Boehler tarafından sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Bu öneriye göre, Hamas, bir İsrailli-Amerikalı rehineyi ve çifte vatandaş olan dört kişinin cenazesini serbest bırakmayı kabul etmişti.

Ancak İsrail bu teklifi reddetti. Ardından, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisi geldi. Witkoff, hayatta olan İsrailli rehinelerin yarısının ve ölen rehinelerin yarısının serbest bırakılması karşılığında 50 günlük bir ateşkes öngörüyordu. Ancak ABD temsilcisi, bu önerinin ateşkesin ikinci aşamasına geçişi içermesini kabul etmedi.

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Hamas yetkilisi, İsrail ve ABD’nin süreci en başından beri hileli bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Onlar önce Hamas'ın elindeki rehine kartını almak, ardından da direnişin silah bırakmasını sağlamak istiyordu" dedi. Ancak Hamas, bu stratejiyi fark ederek rehineler konusundaki tutumunu, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına bağladı.

Salı günü, İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden forum, Gazze’de savaşın yeniden başlamasıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiride, "İsrail hükümeti, rehineleri kaderlerine terk etmeyi seçti" denildi. Açıklamada, "Şok içindeyiz, öfkeliyiz ve derin bir endişe duyuyoruz. Rehinelerimizi Hamas’ın elinden kurtarmayı amaçlayan müzakerelerin kasıtlı olarak bozulduğunu görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Forum, "Savaşın yeniden başlaması, hala Gazze’de tutulan 59 rehinenin hayatına mal olacak. Onlar kurtarılabilir ve geri getirilebilir" diyerek İsrail hükümetine tepki gösterdi.