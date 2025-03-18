İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti!
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak günü yürürlüğe giren ateşkesi bozan İsrail, bu sabaha karşı Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 300'ü aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Netanyahu, ateşkesi uzatmak için devam eden görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle saldırıları emrettiğini söyledi. Hamas, İsrail'in sivillere yönelik savaşı yeniden başlattığını ve esirlerin hayatını tehlikeye attığını ifade etti. Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını bildirdi. Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Yetkililer operasyonun açık uçlu olduğunu ve genişlemesinin beklendiğini söyledi
İsrail'in Gazze'ye 471 gün boyunca düzenlediği saldırılar, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlamasıyla sona ermişti. Zaman zaman ateşkesi ihlal eden İsrail, bu sabaha karşı Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.
Ateşkesin ilan edildiği günden bu yana bölgedeki en ağır saldırısını gerçekleştiren İsrail, Hamas hedeflerini vurduğunu söyleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattı.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve yaşlı olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze'de birçok mahalle için tahliye çağrısında bulundu.
İsrail'in saldırıları başlattığı andan bu yana yaşananlar...
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesi uzatmak için devam eden görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle saldırıları emrettiğini söyledi.
Hamas'ı "rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmekle" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un önerilerini reddetmekle suçladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.
Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Yetkililer operasyonun açık uçlu olduğunu ve genişlemesinin beklendiğini söyledi.
HAMAS: REHİNELERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI
Hamas, İsrail'in geniş çaplı hava saldırılarının ateşkesi ihlal ettiği ve rehinelerin kaderini tehlikeye attığı konusunda uyardı.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarının rehineler için "ölüm cezası" anlamına geldiğini söyledi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gıda ve ilaç girişini engellemekle kalmadı Gazzeli çocukları uykularında bombalayarak öldürdü." ifadesini kullandı.
İsrail'in saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde Deir al-Balah, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki Refah dahil olmak üzere çok sayıda yere saldırı düzenlediği bildirildi.
İSRAİL'İN BM BÜYÜKELÇİSİ: SALDIRILAR DEVAM EDECEK
İsrail'in BM Büyükelçisi, saldırıların devam edeceği mesajı vererek, "527 gündür acımasız Hamas esaretinde tutulan rehinelerimizi kurtarmak için savaşmamızı hiçbir şey engelleyemez. Rehinelerimiz Hamas tünellerinde çürürken düşmanlarımıza merhamet göstermeyeceğiz." dedi.
KARA OPERASYONU OLUR MU?
İsrail ordusu ayrıca, saldırıların gerektiği kadar devam edeceğini ve hava saldırılarının ötesine geçebileceğini söyledi. Bu da İsrail'in kara operasyonu düzenleme ihtimalini akıllara getirdi.
BEYAZ SARAY: TRUMP İSRAİL'E DESTEK OLMAKTAN KORKMUYOR
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini doğruladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.
Leavitt, "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.
Anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ererken İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini kesti.