İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail'in Gazze'ye 471 gün boyunca düzenlediği saldırılar, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlamasıyla sona ermişti. Zaman zaman ateşkesi ihlal eden İsrail, bu sabaha karşı Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

Ateşkesin ilan edildiği günden bu yana bölgedeki en ağır saldırısını gerçekleştiren İsrail, Hamas hedeflerini vurduğunu söyleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve yaşlı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze'de birçok mahalle için tahliye çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırıları başlattığı andan bu yana yaşananlar...

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesi uzatmak için devam eden görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle saldırıları emrettiğini söyledi.

Hamas'ı "rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmekle" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un önerilerini reddetmekle suçladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.

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Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Yetkililer operasyonun açık uçlu olduğunu ve genişlemesinin beklendiğini söyledi.

HAMAS: REHİNELERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Hamas, İsrail'in geniş çaplı hava saldırılarının ateşkesi ihlal ettiği ve rehinelerin kaderini tehlikeye attığı konusunda uyardı.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarının rehineler için "ölüm cezası" anlamına geldiğini söyledi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gıda ve ilaç girişini engellemekle kalmadı Gazzeli çocukları uykularında bombalayarak öldürdü." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde Deir al-Balah, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki Refah dahil olmak üzere çok sayıda yere saldırı düzenlediği bildirildi.