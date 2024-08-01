Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastı ateşkes sürecini sekteye uğrattı | Dış Haberler

        İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastı ateşkes sürecini sekteye uğrattı

        Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi Gazze'de aylardır süren ateşkes sürecini sekteye uğrattı. Haniye'nin öldürülmesiyle uzun süren müzakereler sonucunda karara bağlanan ve her an yapılması beklenen ateşkes süreci belirsizliğe girdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 01.08.2024 - 08:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haniye suikastı ateşkes sürecini sekteye uğrattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacıyla yürütülen müzakereler sona yaklaşmışken, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği saldırı sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümüyle uzun süren müzakereler sonucunda karara bağlanan ve her an yapılması beklenen ateşkes sekteye uğradı.

        Bu suikastla, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes istemediği ve çatışmaları sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşıldı. 7 Ekim'den bugüne Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin girişimleri netice vermişti. İsrail ve Hamas ateşkes yapılması konusunda anlaşmaya çok yaklaşmıştı.

        REKLAM

        Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önemli bir rol oynadı. Sürecin başından bu yana taraflar da dahil olmak üzere, bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde üst sıralarda yer alan Gazze'de yaşanan dram, Astana'da yapılan görüşmelerde de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki yıkıma son verilmesi için İsrail'in durdurulması ve İsrail yönetimi üzerindeki uluslararası baskıların artırılması gerek" diyerek, tüm dünyayı Gazze'deki barış için çaba göstermeye çağırdı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile MİT, sürecin başından itibaren ateşkes sağlanması için taraflarla sıkı bir diyalog içinde oldu. İlgili tüm aktörlerle temaslar daha da artırıldı, barışa giden süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenildi. Hamas, ABD, İsrail, Katar ve Mısır ile sürdürülen her görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan anbean bilgilendirildi.

        MİT Başkanı İbrahim Kalın da hem Hamas lideri İsmail Haniye ile hem de diğer taraflarla yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Bu süreçte Hamas üst yönetiminin yanı sıra, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere çok taraflı istihbarat diplomasisi yürütüldü. MİT'in çabaları, müzakere sürecinin seyrini doğrudan etkiledi, tıkanıkların aşılmasında ve ateşkes için ortak bir noktaya yaklaşılmasında kilit bir rol oynadı.

        Ancak, Hamas lideri Haniye'nin İsrail'in düzenlediği planlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile Gazze'de olması beklenen barış sekteye uğradı. Yaşanan bu elim hadise sonrasında bile Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için Türkiye her türlü çabayı göstermeye devam edecek ve Filistin halkının yanında olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Haniye
        #Hamas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması