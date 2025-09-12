Habertürk
        İsrail katılırsa 2026 Eurovision'a katılmayacaklar - Magazin haberleri

        İsrail katılırsa 2026 Eurovision'a katılmayacaklar

        İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda; Gazze'deki insani kriz nedeniyle İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması durumunda yarışmaya katılmayacaklarını ya da katılım durumunu değerlendireceğini açıkladı. Belçika ise kararını aralık ayında verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 21:44 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:44
        İsrail katılırsa onlar katılmayacak
        İsrail’in katılımına izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

        Birçok ülkenin kamu yayıncısı kuruluşu, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

        İSPANYA DAHA ÖNCE İSRAİL'İN YARIŞMADAN MEN EDİLMESİNİ RESMİ OLARAK TALEP ETMİŞTİ

        İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda somut adımların atılması gerektiğini belirterek, İspanya'nın katılımını sorguladığını söyledi. Son kararı İspanya devlet televizyonu RTVE'nin vereceğini aktaran Urtasun, İspanya'nın daha önce İsrail'in yarışmadan men edilmesini resmi olarak talep ettiklerini anımsattı.

        Ernest Urtasun
        Ernest Urtasun
        İRLANDA, EUROVISION'A İSRAİL DAHİL OLURSA KATILMAYACAK

        İrlanda kamu yayıncısı Raidió Teilifís Éireann de, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde yarışmaya İrlanda'nın katılmayacağını duyurdu. Raidió Teilifís Éireann'den yapılan açıklamada, Temmuz’daki Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in Eurovision'a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

        EBU'nun başlattığı istişare ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyetin belirtildiği açıklamada, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        SLOVENYA DA BENZER KARARINI AÇIKLADI

        Slovenya kamu yayın kuruluşu RTV de, İsrail'in gelecek yıl yarışmaya dâhil edilmesi halinde Slovenya'nın Eurovision'a katılmayacağını açıkladı. RTV'den yapılan açıklamada, ilgili kararın Filistin halkıyla dayanışma için alındığı belirtildi.

        İZLANDA KATILIMINI SORGULUYOR

        İzlanda yayın kuruluşu RUV'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda İzlanda'nın katılımını sorgulayacağı ifade edildi. Açıklamada, İzlanda'nın Gazze'deki insani durumu göz önünde bulundurarak, Avrupa'daki yarışmaya ilişkin genel tutuma dahil olacağı belirtildi.

        HOLLANDA DA EUROVISION'A KATILMAYACAĞINI BELİRTTİ

        Hollanda'nın kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, İsrail'in yarışmaya katılması halinde Hollanda'nın katılımının "mümkün olmadığı" belirtildi. Açıklamada; "Gazze'de devam eden ciddi acılara rağmen böyle bir durumda İsrail'in katılımı haklı gösterilemez." ifadelerine yer verildi. İsrail'in bu yıl yapılan Eurovision'u da siyasi bir araç olarak kullandığına ve müdahale ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu koşulların kamu yayıncısı olan AVROTROS'un savunduğu değerlerle çeliştiği kaydedildi.

        BELÇİKA İSE KARARINI ARALIK'TA AÇIKLAYACAK

        Gelecek yıl düzenlenecek yarışmaya İsrail'in katılmasıyla ilgili endişeler taşıyan Belçika da, kendi katılımıyla ilgili kararı Aralık ayında vereceğini duyurdu. Belçika'nın Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT'nin açıklamasında, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in katılımı nedeniyle çekilen ülkelerin tutumunun paylaşıldığı ve desteklendiği belirtildi.

        Ancak Belçika'nın katılıp katılmayacağına dair kararın bu kez Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye ait olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kararın RTBF tarafından Aralık ayında verileceği kaydedildi.

        Fotoğraflar: AA, DepoPhoto

        #israil
        #İspanya
        #2026 Eurovision
