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Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Hahamı Dovid Feldman: "Saldırılar kabul edilemez!"

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı katliama tepki gösterdi. Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in saldırılarını "Kabul edilemez delice bir yaklaşım. Bizler Siyonizm'in temsil ettiği her şeye ve tüm işgale karşıyız. Bu dinimize aykırı, adalete aykırı, uluslararası hukuka aykırı, insanlığa aykırı. Bu Filistin halkının çıkarlarına ve tüm dünyadaki Yahudi halkının çıkarlarına aykırıdı" olarak niteledi

İSRAİL KATLİAMI! Son dakika: Siyonizm Karşıtı Yahudiler Hahamı Dovid Feldman:
Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Hahamı Dovid Feldman: "Saldırılar kabul edilemez!"
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AA

İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere ait evleri boşaltmak istemesi üzerine başlayan gerginliğin katliama dönüşmesinin ardından, Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman çok önemli açıklamalarda bulundu.

"DELİCE YAKLAŞIMLARINA KİMSE ŞAŞMAMALI"

AA'da yer alan habere göre İsrail'in Filistinlilere yönelik provokasyonlarında aslında yeni bir şey olmadığını belirten Feldman, "Ne yazık ki bu 70 yıldır devam eden olaylarla aynı kalıba sahip ve çok özdeş. Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı" diye konuştu.

"SİYONİST HAREKET KENDİNDEN ÖNCEKİNİ TANIMAZ"

Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor.

İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı."

"SİYONİST HAREKETİN SAVAŞA İHTİYACI VAR"

İsrail'in kuruluş temellerine bakılınca bu çatışmaların beklendiğine işaret eden Feldman, şunları söyledi: "Maalesef on yıllardır gördüğümüz şu ki İsrail Siyonist hareketinin Filistin halkına karşı savaşını meşrulaştırmak için kendisine saldırılmasına ihtiyaç duyuyor.

Şimdi neden Filistinlilerin tepkisini çekecek bu Şeyh Cerrah olayını ortaya çıkardıklarına şaşmamak gerek. Buna getireceğim tek açıklama Siyonist hareketin savaşa ihtiyacı olduğudur. Var olmak ve Yahudi halkından sempati kazanmak için savaşa ihtiyaçları var. Yahudilere, 'Bakın, tehlikedeyiz, Filistinliler bizim için tehdit' diyebilmek için savaşa ihtiyaçları var."

"İŞİN KÖKENİNE İNİP DÜZELTMELİYİZ"

Feldman, bugüne kadar Filistin halkına yapılanın çok yanlış olduğunu dile getirerek, "Bu işin kökenine inmeye, restorasyona, şimdiye kadar yapılan bütün yanlışları düzeltmeye ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu düzeltilmediği ve yanlışlar tanınmadığı sürece, maalesef hiçbir yere gidemeyeceğiz" dedi.

"TÜM İŞGALE KARŞIYIZ"

İnandığı Museviliğe göre bütün bu saldırıların durması gerektiğini ifade eden Feldman, son günlerde yaşanan şiddete karşı seslerini yükselten Amerikalı siyasetçilerin de övgüyü hakkettiğini söyledi. Feldman, "Bu mükemmel, yine de yeterince yapılıp yapılmadığı konusunda insanları, yapılandan çok daha fazlasını yapmaya teşvik ediyorum, bu doğru yönde atılmış güzel bir adım ancak şu konuda net olmalıyız; bu sadece Şeyh Cerrah veya bir iki olay değil, bu tüm halka baskı yapan bütün bir proje" dedi.

Dünyada ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm bu olanlara son derece öfkeli bir Yahudi kitlesi bulunduğunu belirten Feldman, şöyle devam etti:

"BUNLAR DİNİMİZE AYKIRI"

"İşgal altındaki Filistin'de bulunanlar dahil, dünyadaki Siyonizm karşıtı dindar Yahudiler sadece aşırı yerleşimci harekete karşı değil, bizler Siyonizm'in temsil ettiği her şeye ve tüm işgale karşıyız. Bu dinimize aykırı, adalete aykırı, uluslararası hukuka aykırı, insanlığa aykırı. Bu Filistin halkının çıkarlarına ve de tüm dünyadaki Yahudi halkının çıkarlarına aykırıdır."

"SESİMİZ YOK SAYILIYOR"

İsrail baskılarına karşı bu hafta New York ve Washington'da düzenlenecek çeşitli protestolara katılacaklarını aktaran Feldman, "Filistin'in ezilen halkını desteklemek ve bu işgali durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya, en azından insanları olup bitenlerin farkına varması, olanların yanlış olduğunu anlamaları için eğitmeye hazırız" dedi.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ KAPANIYOR"

Feldman, İsrail yanlısı güçlerin karşıt sesleri bastırmak için çabaladıklarının ve kendilerine ait sosyal medya hesaplarını kapattırdıklarının altını çizerek, "Bu her zaman oluyor, sesimiz yok sayılıyor ve ana akım medyada sistematik olarak sansürleniyoruz. On yıllardır buna alıştık" diye konuştu.

"ELEŞTİRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

İsrail'i ve politikalarını eleştirmenin de "Yahudi karşıtlığı" olmadığını vurgulayan Feldman, "Her türlü adaleti ihlal ettiği için İsrail'i eleştirdiğimizi söylemekten gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

CAN KAYBI 24'E ULAŞMIŞTI

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

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