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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'a yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'a yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:17
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        İsrail beyaz fosforla saldırdı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

        Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

        İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Bu çatışmalarda 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #lübnan
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