İsrail, Lübnan'a yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.