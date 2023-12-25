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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü

        İsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü

        İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:29
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        İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü var
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        İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 79’uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

        El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.

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