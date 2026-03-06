Canlı
Habertürk
Habertürk
        İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı

        İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı

        İsrail makamları, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi Batı Kudüs'teki Moscovia Hapishanesi'nde ifadeye çağırdı. Gerekçe açıklanmadı. Heyet kararı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Mescid-i Aksa imamı ifadeye çağrıldı
        İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi Kudüs'teki Moscovia Hapishanesinde ifade vermeye çağırdığı bildirildi.

        AA muhabirine bilgi veren Aksa İmam Hatibi Sabri'nin ailesine yakın kaynaklar, İsrail makamlarının, Şeyh Sabri'yi Batı Kudüs'te ifade vermeye çağırdığını belirtti.

        Şeyh Sabri'nin de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Moscovia Hapishanesi'ne gittiğini aktaran kaynaklar, çağrılma gerekçesinin bilinmediğini ifade etti.

        Bu arada Kudüs Yüksek İslam Heyetinden yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Şeyh Sabri'nin soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılması kınandı.

        İsrail'in bu tür soruşturmalarla Şeyh Sabri'nin imajını zedelemeyeceği vurgulanan açıklamada, ""Şeyh Sabri bir İslam sembolüdür ve kendisine yapılanlar İslam ümmetinin alimlerine ve din adamlarına yönelik bir saldırıdır." denildi.

        Açıklamada, Şeyh Sabri'nin başına gelebilecek her şeyden İsrail hükümetinin sorumlu tutulacağı kaydedildi.

        İsrail, son aylarda aleyhinde çeşitli kararla Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişine ve yurt dışına seyahat etmesine yasak getirmişti. İsrail güçleri de birçok kez Şeyh Sabri'nin evine baskınlar yapmıştı.

