İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kubeybe kasabasına baskın düzenleyen İsrail ordusu, Musenna Naci Amr'ın ailesinin evini kuşattı.

Ev sahiplerini ve yakın çevrede yaşayanları, evlerini tahliye etmeye zorlayan İsrail askerleri, daha sonra patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu.

Kubeybe Belediye Başkanı Nafiz Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, daha önce ailenin evine baskın düzenleyerek kendilerine yıkım emri verdiğini ve tahliye etmeleri için 10 gün süre tanıdığını söyledi.

Evin patlatılması sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını, komşu evlerde de ciddi hasar meydana geldiğini belirten Hammude, İsrail'in bu şekilde en fazla sayıda Filistinliye zarar vermeyi amaçladığını dile getirdi.