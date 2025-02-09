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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi

        İsrail ordusunun, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:20
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        İsrail Netzarim Koridoru'ndan çekildi
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        Gazze'den yansıyan görüntülere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekildi. Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.

        İsrail ordusundan söz konusu gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, AA muhabirine, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söylemişti.

        İsrail ordusunun Gazze'yi kuzey-güney hattında ayıran Netzarim "ölüm" Koridoru

        İsrail ordusu Gazze'de kara işgaline başlamasının ardından Kasım 2023'te Gazze'nin ortasında denize uzanan bir hattı işgal ettiğini açıklamıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridinde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden işgalinde bölgeyi kuzey-güney hattında ikiye ayıran koridorda 600 kadar yapıyı patlatarak yok etmişti.

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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını ve işgali artırması karşısında güneye göçe zorlanan Filistinliler, Netzarim Koridoru'nda İsrail namlusunun hedefinde güneye gitmek zorunda kalmıştı.

        Gazze Şeridi'ndeki işgalini giderek genişleten İsrail ordusunun, merkezdeki binaların patlatıldığı, tarım arazilerinin yok edildiği boş alan Netzarim Koridoru, 1,5 yıl içinde onlarca kilometrekareye yayılan Gazze'yi kuzey-güney diye ayıran bir işgal kantonu halini almıştı.

        Filistinlilerin bu hat üzerinde güneye veya kuzeye geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından hedef alındığı çok sayıda görüntü sosyal medyaya yansımıştı. Haaretz gazetesinin haberine göre Gazze'de işgali yürüten İsrail askerleri, Netzarim Koridoru'nu "ölüm alanı" olarak tanımlamış, buraya yaklaşanların hedef alındığını aktarmıştı. İsrail askerleri, hedef aldıkları ve öldürdükleri 200 Filsitinlinin arasında sadece 10'unun Hamas üyesi olduğu bilgisini paylaşmıştı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının altı haftalık birinci aşamasında İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi gerekiyordu.

        Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

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