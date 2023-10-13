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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hamas'ı devireceğiz

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hamas'ı devireceğiz

        İsrail Savunma Bakanı Gallant "Hamas'ı devireceğiz ve askeri kabiliyetini yok edeceğiz" açıklamasında bulundu. Gallant "Önümüzdeki yol uzun ama savaşı İsrail kazanacak" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:38
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        İsrail Savunma Bakanı: Hamas'ı devireceğiz
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail - Hamas savaşına dair açıklamalarda bulundu. Gallant, İsrail'in kalıcı bir değişim sağlamak ve müreffeh bir demokrasi olarak varlığını korumak için Hamas militanlarına karşı savaş yürüttüğünü söyledi.

        Gallant "Gazze Savunması sonrası güçlü, etkili ve kalıcı bir değişim olacak" ifadelerini kullandı.

        Görsel: Anadolu Ajansı
        Görsel: Anadolu Ajansı

        İran'ın Hamas'ın Gazze'den saldırısına bilgisi olup olmadığına yönelik bir soruya ise Gallant "İran'ın saldırıya rıza gösterip göstermemesi önemli değil, bu fikir bir İran fikriydi. İran, Hizbullah ve Hamas aynı eksendedir" dedi.

        Gallant ABD'nin desteğine de teşekkür ederek "ABD'den aldığımız destek bize hareket özgürlüğü sağlıyor" diye ekledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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