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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Refah'ı çok yakında işgal etme" tehdidinde bulundu

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Refah'ı çok yakında işgal etme" tehdidinde bulundu

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 07:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:23
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        İsrailli bakandan Refah'ı işgal etme tehdidi
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

        Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Gallant, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'nda askerleri teftişi sırasında bir açıklama yaptı.

        Gallant, esir takası mutabakat taslağını destekledi
        Gallant, esir takası mutabakat taslağını destekledi

        Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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        KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

        Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

        Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

        Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

        İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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