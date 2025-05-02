Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Suveyda'ya saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Suriye'nin Suveyda iline saldırı düzenledi

        İsrail, Suriye'nin güneyinde bulunan Suveyda iline yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Suveyda'ya saldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

        Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne hava saldırısı düzenledi.

        Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKINLARINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

        İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

        Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

        Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

        Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

        Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?