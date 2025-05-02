İsrail Suveyda'ya saldırdı

İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKINLARINA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

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Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.