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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacak | Dış Haberler

        İsrail "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:23 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:23
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        "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacak
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        İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'deki varlığına" ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını açıkladı.

        Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

        GEÇEN HAFTA "TÜRKİYE'NİN ARTAN ETKİSİ" GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

        Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

        İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti.

        Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

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        Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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