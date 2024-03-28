İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin Haredilerin askerlik muafiyeti için ek süre talebini reddetti

Yüksek Mahkeme, şu ana kadar askerlik şubesine yazılmamış Tevrat okullarında (Yeşivalarda) eğitim gören Haredi öğrenciler için hükümetin sağladığı fonun da kesilmesi talimatını verdi.

Mahkemenin söz konusu ara karara ilişkin itirazları mayıs ayında 9 yargıcın katılacağı bir oturumda değerlendirileceği bildirildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından İsrail savaş kabinesinin oturumunun iptal edildiği belirtildi.

İsrail'in ekonomi gazetesi "Calcalist", 56,5 bin Yeşiva öğrencisine hükümet tarafından sağlanan desteğin 1 Nisan'dan itibaren durdurulacağını yazdı.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı Haredi partilerden Şas'ın lideri Arya Deri, kararın ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunda görev almak istemeyenleri anlayabiliyorum." diyerek Yüksek Mahkeme'nin kararını eleştirdi.

REKLAM

Buna karşın İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yüksek Mahkeme'nin Haredilerin askerliğe alınmasıyla ilgili bugün doğru bir karar aldığını ve şimdi sıranın hükümetin bunu izlemesine geldiğini ifade etti.

Başbakan Netanyahu, gün içinde Yüksek Mahkeme yargıçlarına yazdığı mektupta hükümetin 7 Ekim'den itibaren savaşla meşgul olduğuna işaret ederek yeni bir askerlik yasası hazırlanması için mahkemeden 30 gün ek süre istemişti.