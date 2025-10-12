İsrail’in cezaevlerindeki karanlık bilanço

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; 7 Ekim sonrası sertleşen uygulamalar, toplu tutuklamalar ve cezaevlerindeki insanlık dışı koşullar, İsrail’in ‘güvenlik’ söylemi altında sistematik bir intikam politikasına dönüştü.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE KARANLIK BİLANÇO

İsrail’in hapishanelerinde bugün itibarıyla yaklaşık 9 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Bu rakam, 7 Ekim 2023 öncesinde 5200 civarındayken, Gazze savaşı sonrası İsrail’in “güvenlik operasyonları” adı altında yürüttüğü kitlesel gözaltılar ve idari tutuklamalarla neredeyse iki katına çıktı.

İsrail’deki Avishai Greinig adlı sayfanın paylaştığı verilere göre, son esir takası anlaşmasının ardından yaklaşık 2000 Filistinli serbest bırakılacak. Buna, geçmişteki anlaşmalarda serbest bırakılan 2100 kişi eklendiğinde bile, hapishanelerde yaklaşık 9000 Filistinli rehinenin kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

İsrail, bu yüksek sayıyı sözde “güvenlik tehdidi” gerekçesiyle savunurken, uluslararası insan hakları örgütleri, söz konusu tutuklamaların çoğunun keyfi, kanıtsız ve siyasi amaçlı olduğunu vurguluyor.

TOPLU TUTUKLAMALAR: DİRENİŞİ BASTIRMA OPERASYONU

Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana her gece düzenlenen baskınlar, siyasi bir toplu cezalandırma kampanyasına dönüşmüş durumda. Filistinli kaynaklara göre, İsrail güçleri sadece silahlı gruplara değil, gazetecileri, doktorları, öğrencileri ve milletvekillerini de hedef alıyor.

İsrail basını bile zaman zaman bu operasyonların “direnişi sindirme ve toplumu felç etme” amacını taşıdığını itiraf ediyor. Haaretz, 2024 sonunda yayımladığı bir raporda, İsrail güvenlik kurumlarının Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik politikalarının “stratejik güvenlikten çok, toplumsal öfkeyi bastırma refleksine” dönüştüğünü yazdı. Ve İsrail bu baskıyı dünyanın gözünün içine baka baka yapıyor. ABD medyasında yer alan analizlerde, İsrail’in “rehine takası” sürecini bile bir baskı aracı olarak kullandığı, serbest bırakılacak tutuklulara karşı “yeniden gözaltı tehdidi” oluşturduğu ifade ediliyor. The Washington Post, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme, işkence, uykusuz bırakma ve tıbbi ihmallerin sistematik hale geldiğini belirterek, bu koşulların savaş sonrası dönemde daha da kötüleştiğini raporladı. REKLAM İŞKENCE, ÖLÜM, KAYIP: İSRAİL’İN 20 YILLIK CEZAEVİ BİLANÇOSU PATLADI Son yirmi yılda İsrail cezaevlerinde Filistinlilere yönelik kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal iddiaları kronikleşirken, özellikle 7 Ekim 2023’ten sonra ölümler keskin biçimde arttı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 7 Ekim’den bu yana en az 75 Filistinlinin İsrail’in gözetimi altında öldüğünü açıklıyor; Filistinli esir örgütleri bu sayıyı 76–77 olarak veriyor. Bu artış, 1967’den beri kayda geçen 187 ölümün yaklaşık %40’ının yalnızca son iki yılda gerçekleştiğini gösteriyor. Aynı dönemde gözaltı ve idari tutuklama patladı; Aralık 2024 sonunda 9.619 Filistinli cezaevlerinde tutuluyordu. Bu tablo, ölüm oranlarındaki sıçramayı kitlesel tutuklamalar ve kötüleşen koşullarla ilişkilendiriyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, 2025'in başında yayımladığı raporda, İsrail'in özellikle Gazze kökenli tutuklulara yönelik uygulamaların "insanlık onurunu hedef aldığını" vurguladı. Rapora göre, birçok tutuklu aç bırakılıyor, fiziksel şiddete maruz kalıyor ve mahkemeye çıkarılmadan süresiz şekilde tutuluyor.

Bu tablo, uluslararası hukukun temel ilkeleriyle açıkça çelişiyor. Buna rağmen, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) sessizliği, İsrail'in elini daha da güçlendiriyor. Arap basınında sıkça vurgulanan "Batı'nın sessizliği", artık Filistin halkı için adeta ikinci bir cezaya dönüşmüş durumda. Al-Quds al-Arabi ve Al-Mayadeen, son haftalarda yayımladıkları analizlerde, "uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'in cezaevlerini açık hava mezarlığına çevirmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı. Arap medyasında ise duruma tepki çoğu zaman cılız kalıyor GAZZE'NİN GÖLGELERİ: ESİR TAKASININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ Arabulucuların gözetiminde yürütülen son esir takası anlaşması, yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest kalmasını sağlayacak olsa da, bu durum bir "insanlık zaferi" olarak değil, bir pazarlık nesnesi olarak insan hayatının değersizleştirilmesi olarak görülüyor.

Hamas kaynakları, direnişin elindeki İsrailli esirlerin listelerinin tamamlandığını ve üç farklı güzergâh üzerinden serbest bırakılacağını açıkladı. Ancak bu sürecin karşılığında İsrail, binlerce Filistinliyi gözaltında tutmaya devam ediyor. İsrail, her takas anlaşmasını "terörle mücadele" kapsamında tanımlarken, aslında bu anlaşmalar, cezaevlerinde kalan binlerce Filistinlinin kaderini siyasi hesapların rehin aldığı bir düzene işaret ediyor. Yani daha sonra aynı şahısları tutuklama riski bulunuyor

DEMİR PARMAKLIKLARIN ARDINDAKİ SESSİZ DİRENİŞ Bugün İsrail cezaevlerinde 9 bin Filistinli, sadece özgürlükleri değil, varlıkları ve kimlikleri için direniyor. Onların hikâyeleri, Gazze’nin bombalanan sokaklarında, Batı Şeria’nın gece baskınlarında ve İsrail’in hukuk dışı sisteminde yankılanıyor. Bu sessiz direniş, aslında bir halkın adaletsizliğe karşı var olma mücadelesinin en çıplak hali. Ve dünya —tıpkı Halepçe’de, Sabra ve Şatilla’da, şimdi Gazze’de olduğu gibi— yine sessiz. CEZAEVLERİNDEN ÇIĞLIK: İŞKENCE, SESSİZLİK VE SİSTEMATİK ZULÜM Yapılan çok sayıda ulusal ve uluslararası inceleme, İsrail cezaevlerinin Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarında sistematik işkence, keyfi gözaltılar ve insanlık dışı muamelelerin yaygınlaştığını ortaya koyuyor. İsrail insan hakları örgütü B’Tselem’in “Welcome to Hell” (Cennete Hoş Geldiniz) başlıklı raporunda, 55 eski tutuklunun anlatımları üzerinden, fiziksel şiddet, cinsel taciz, özellikle uzun süreli uyku yoksunluğu, kasıtlı aç bırakma, hijyen koşullarının ihlali ve tıbbi ihmal gibi sistematik usulsüzlükler belgeleniyor. Bu rapor, birçok cezaevinin aslında işkence kampı işlevi gördüğü yönündeki iddiaları doğruluyor.