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        Haberler Dünya İsrailli esirin görüntüleri yayınlandı | Dış Haberler

        Hamas, İsrailli bir esirin görüntüsünü yayınlandı

        Hamas, İsrailli bir esirin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ailesiyle telefonda görüşen esirin, ailesinden serbest bırakılması için çaba sarf etmelerini istediği anlar yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:12
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        İsrailli esirin görüntüleri yayınlandı
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki İsrailli bir esirin, ailesine seslendiği bir video yayınladı.

        İsrail'de Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler devam ederken Kassam Tugayları yaklaşık 3 dakikalık yeni bir video yayınladı.

        Videoda telefon görüşmesi yapıyormuş gibi gözüken bir esir; eşi, oğlu, annesi ve kardeşine, esirlerin serbest bırakılması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.

        Önce eşine seslenen esir, "Benim için her şeyi yap. Durma, ben herkese seslendim: devlete, hükümete, işçi sendikasına ve de orduya. Ordunun, savaşın sona ermesi ve esirlerin serbest kalması için bildiri imzaladıklarını duydum. Onlar, vatandaşlarıyla hükümetten daha çok ilgileniyorlar." dedi.

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        Daha sonra oğluna seslenen esir, "Seni baban gibi iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek istedim. Hiçbir karşılık beklemeden çalışmalara katkıda bulunmanı istedim ama devletin bana nasıl davrandığını görüyorsun, bunu da hesaba katmanı istedim." ifadesini kullandı.

        Daha sonra annesiyle konuştuğu görülen esir, "Sevgili anne, benim için mücadele ettiğinden eminim, benim tanıdığım insan böyle bir insan." diye konuştu.

        Kardeşi Uriel'e de seslenen esir, "Beyaz Saray'a gidip Başkan Donald Trump ile görüşmek istediğini söylemeni istiyorum. Sen ABD vatandaşısın, seni dinler. Ona, esirlere verdiği vaatleri sor ve beni buradan çıkarması için ona yalvar. Eşimi de yanında götür ve geç kalma, artık dayanacak gücüm kalmadı. Sağlığım iyi değil. Bunu benim için yap." ifadelerini kullandı.

        İsrailliler uzun süredir, savaşın tamamen sona ermesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor. 122 bini aşkın kişi de İsrailli esirlerin serbest bırakılması talebiyle bildiri imzaladı.

        Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin yanı sıra, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarının destek verdiği bu hareket, İsrail toplumunda savaşın sona ermesine karşılık esirlerin salıverilmesini isteyenlerin sayısında yaşanan artışı gösteriyor.

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