İsrailli esirin görüntüleri yayınlandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki İsrailli bir esirin, ailesine seslendiği bir video yayınladı.

İsrail'de Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler devam ederken Kassam Tugayları yaklaşık 3 dakikalık yeni bir video yayınladı.

Videoda telefon görüşmesi yapıyormuş gibi gözüken bir esir; eşi, oğlu, annesi ve kardeşine, esirlerin serbest bırakılması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.

Önce eşine seslenen esir, "Benim için her şeyi yap. Durma, ben herkese seslendim: devlete, hükümete, işçi sendikasına ve de orduya. Ordunun, savaşın sona ermesi ve esirlerin serbest kalması için bildiri imzaladıklarını duydum. Onlar, vatandaşlarıyla hükümetten daha çok ilgileniyorlar." dedi.

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Daha sonra oğluna seslenen esir, "Seni baban gibi iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek istedim. Hiçbir karşılık beklemeden çalışmalara katkıda bulunmanı istedim ama devletin bana nasıl davrandığını görüyorsun, bunu da hesaba katmanı istedim." ifadesini kullandı.

Daha sonra annesiyle konuştuğu görülen esir, "Sevgili anne, benim için mücadele ettiğinden eminim, benim tanıdığım insan böyle bir insan." diye konuştu.