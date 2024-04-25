İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'de yol kapattı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yol kapatarak protesto gösterisi yaptı.

Yaklaşık yüz kişilik grup, Başbakan Binyamin Netanyahu ve iktidar koalisyonu aleyhinde slogan atarak hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.