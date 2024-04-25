Etiyopya'da "barıştan sorumlu" eski bakan, "barış karşıtı kampanya" yapmakla suçlandı

Eski Etiyopya Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı Taye Dendea'nın "barış karşıtı kampanya" yürütmekle suçlandığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Dendea, bakanlık görevi sırasında sosyal medyada aktif olarak barış karşıtı gruplar lehine propaganda mesajları yaydı ve onlara destek verdi.

Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca terör faaliyetlerine ve başta adam kaçırma olayları olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde masum vatandaşları hedef alan eylemlere katılmakla suçlandı.

"Barış karşıtı kampanya" iddiasıyla suçlanan Dendea'nın, "izinsiz silahlara sahip olmak" suretiyle Ateşli Silahlar Yasasını da ihlal ettiği iddia edildi.