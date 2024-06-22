İsrailli güvenlik kaynaklarından 'Hizbullah' iddiası

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi.

Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.

MAVİ HAT'TA GERİLİM

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.