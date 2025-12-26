İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın yayımladığı duyurulara göre kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belli bölgelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Kesinti yaşanacak ilçeler ve elektriklerin yeniden verileceği zaman merakla araştırılıyor. İşte AYEDAŞ sorgulama ekranı ile BEDAŞ duyuruları...