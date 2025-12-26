Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul 26 Aralık 2025 elektrik kesintisi! Hangi semtler etkilenecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul 26 Aralık elektrik kesintisi! Hangi semtler etkilenecek?

        İstanbul'da cuma günü kentin çeşitli noktalarında elektrik kesintileri yaşanacak. Enerji dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan planlı bakım programı kapsamında birçok mahallede elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen İstanbullular, kesinti listesine yoğun ilgi gösteriyor. İşte detaylar...

        Giriş: 26.12.2025 - 01:09 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:09
        İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın yayımladığı duyurulara göre kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belli bölgelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Kesinti yaşanacak ilçeler ve elektriklerin yeniden verileceği zaman merakla araştırılıyor. İşte AYEDAŞ sorgulama ekranı ile BEDAŞ duyuruları...

