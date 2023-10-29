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        Haberler Gündem İstanbul 29 Ekim etkinlikleri, konserleri ve kutlamaları 2023: Cumhuriyet Bayramı 100. yıl İBB İstanbul ücretsiz konserleri nerede, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        İstanbul'da 100. yıl heyecanı! İşte 29 Ekim İstanbul konserleri, etkinlikleri ve programları

        Cumhuriyetimiz 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu noktada, gözlerin çevrildiği illerden birisi de İstanbul durumunda. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden duyurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'de gerçekleştirilecek olan etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:56
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        İstanbul 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu çok önemli günün anlamı yaşatılıyor. İstanbul'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İstanbul Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        İBB'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması Maltepe etkinlik alanında

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.

        Etkinlikte, Haluk Bilginer'in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. 40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik edecek.

        MALTEPE ETKİNLİK ALANI KONUM BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Etkinlikte, halk oyunları ve modern dans ekipleri ile tiyatroculardan oluşan 210 kişi yer alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandıracak.

        Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek kutlamalara katılacak.

        Cumhuriyet kutlamalarına özel hazırlanan yeni şarkıları da dinleyicinin beğenisine sunacak Paydaş, Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis'in de aralarında bulunduğu ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak.

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        29 EKİM KONSERLERİNDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

        Zülfü Livaneli

        İskender Paydaş ve Orkestrası

        Duman

        5

        Kubat

        Edis

        Sıla

        6

        Mazhar Alanson

        Adamlar

        Sevcan Orhan

        7

        İlyun Bürkev

        Cümbüş Cemaat

        Ersin Show

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        VOLKAN KONAK KONSERİ

        Tarih: 27 Ekim Cuma

        Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

        MELİKE ŞAHİN KONSERİ

        Tarih: 28 Ekim Cumartesi

        Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

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        BETÜL DEMİR KONSERİ

        Tarih: 28 Ekim Cumartesi

        Yer: Maçka Parkı, Şişli

        OZBİ KONSERİ

        Tarih: 28 Ekim Cumartesi

        Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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