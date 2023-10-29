1 Şurada Paylaş!









İstanbul 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu çok önemli günün anlamı yaşatılıyor. İstanbul'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi ünlü isimler sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İstanbul Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...