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İstanbul'a kar geliyor! 1987 kışını aratmayacak... Meteoroloji tarih verdi

Kar geliyor... Ankara, İzmir ve İstanbul kar yağışı altında kalacak! Öyle ki gelen soğuk hava dalgasının 1987 yılında günlerce megakenti esaret altına alan kar yağışı gibi etkili yağış dalgasını getirmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji tarafından verilen kar yağışı tarihi...

İstanbul'a kar geliyor! 1987 kışını aratmayacak... Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı? Meteoroloji tarafından yapılan son dakika tahminlere göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde yurdu etkisi alacak.

Gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u günlerce beyaz esarete mahkum eden 1987 kışıyla aynı manzaralara yol açacağı tahmin ediliyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yapılan son tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel '' Bu her zaman olmaz. Tahminlerde değişiklik olmaz ise Cuma günü İstanbul'da, Marmara'da kar olasılığı var. Ama asıl kar Pazar ve Pazartesi günü. Şu an tahminler bu doğrultuda.'' dedi. Öte yandan yapılan tahminlere göre kar yağışının 14 Şubat Pazar gününü başlayıp yaklaşık bir hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İzmir'de ise yıllar sonra 15 Şubat itibariyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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