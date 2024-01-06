İstanbul'a kar geliyor! Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji tarih verdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte son hava durumu tahminlerine göre hafta sonuna kadar sağanak yağış, kar ve fırtına etkili olması bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise çok kuvvetli sağanak görülebilir. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'nin bilgilendirmesine göre hafta sonu soğuk hava dalgası etkili olacak. Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışlar Türkiye genelinde görülecek. Hafta sonu, ayrıca Marmara ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Pazar günü İstanbul ve kuzey illerde karla karışık yağmur görülecek. Özellikle İzmir ve çevresinde yağmur pazar sabahına doğru kuvvetlenebilir.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da pazar günü genelinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların pazar günü hala yüksek seyredebileceği söyleniyor.
Öte yandan Pazartesi günü itibariyle güney, batı ve iç bölgelerde yer yer yağmurlu geçişler görülecekken, uzun süredir beklenen soğuk hava dalgası da Salı sabahı Türkiye genelini etkileyecek. Salı sabahı İstanbul'da hissedilen sıcaklık tahmini 5 derece olacak.
İstanbul'un kuzey ilçelerinde kıyıdan uzak mevkiilerde kar yağışı haftaya ince örtüler serebilir.