İstanbul'daki yetersiz taksi problemini çözmek için yeni bir sisteme geçiliyor. UKOME toplantısında, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yalnızca uygulama üzerinden çalışacak yeni taksiler, yol üzerinden yolcu alamayacak ve her şey dijital olarak gerçekleşecek. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...